Военнослужащие 72-й ОМБр пройдут обучение по стандартам НАТО

Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады им.Черных Запорожцев пройдут обучение по стандартам НАТО под руководством инструкторов ведущих армий мира, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
«Сразу после отдыха и реабилитации необходимо развернуть полномасштабную подготовку бригады по выполнению заданий по назначению. Я знаю, что скоро в вашей военной части будут проведены мероприятия по доукомплектованию личного состава, вооружения и военной техникой. Начнется обучение личного состава по стандартам стран-членов НАТО, в частности, под руководством инструкторов ведущих армий мира», — сказал Порошенко военнослужащим 72-й механизированной бригады в субботу в Белой церкви, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, после окончания подготовки по стандартам НАТО будут проведены масштабные учения в составе бригады.
Порошенко сегодня встретил 72-ю механизированную бригаду, вернувшуюся к месту постоянной дислокации из зоны проведения операции Объединенных сил. Торжественная встреча проходила на железнодорожном вокзале Белой Церкви.
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