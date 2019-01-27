Венесуэла передумала высылать американских дипломатов

Власти Венесуэлы отступили от своего приказа, согласно которому персоналу посольства США необходимо было в течение 72 часов покинуть страну. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявления Министерства иностранных дел Венесуэлы.

В нем говорится, что в настоящее время ведутся переговоры об учреждении офиса, представляющего интересы США в Венесуэле, что позволит сотрудникам посольства США оставаться в стране, пока идут переговоры.

В заявлении сказано, что на переговоры о создании такого офиса отведено 30 дней и, если не будет достигнуто соответствующего соглашения, персоналу посольства придется покинуть страну.

Президент Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Соединенными Штатами в минувшую среду и дал сотрудникам посольства три дня на то, чтобы покинуть страну. Вашингтон отказался подчиниться его директиве, утверждая, что Мадуро больше не является законным президентом Венесуэлы. Новое решение властей Венесуэлы откладывает потенциальный конфликт между странами, отмечает AP.

Официальной реакции со стороны Вашингтона пока не последовало.

Отношения США и Венесуэлы обострились на этой неделе, после того как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны. США признали его временным главой государства. Действующие власти Венесуэлы обвинили оппозицию в попытке государственного переворота. Каракас уверен, что сценарий для госпереворота писал Вашингтон.