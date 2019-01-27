В Великобритании могут ввести военное положение в случае «жесткого» Brexit

В британском правительстве готовы ввести чрезвычайное и даже военное положение в случае беспорядков, связанных выходом из ЕС без соглашения. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в правительстве.
В частности, чиновники обсуждают особенности использования принятого в 2004 году закона о чрезвычайных ситуациях в случае акций гражданского неповиновения в связи с выходом Британии из ЕС 29 марта.
Закон позволяет властям объявлять комендантский час, проводить конфискацию имущества, вводить запреты на передвижение, а также применять войска. Также правительство получает возможность максимум на 21 день приостанавливать действие законов, за исключением закона о правах человека.
Критики закона утверждают, что предусмотренные им меры являются «драконовскими».
В британском правительстве настаивают, что делают все для того чтобы избежать негативного сценария.
«Уважение к результатам референдума означает выход из ЕС. Премьер-министр говорила о перебоях в связи с выходом из ЕС без соглашения, однако как ответственное правительство, мы делаем надлежащие шаги для того чтобы минимизировать эти перебои и обеспечить готовность страны» — сказал представитель правительства.
Сообщается, что британская армия уже заготовляет запасы пищи, топлива, оборудования и боеприпасов на своих базах за рубежом, чтобы избежать нехватки в случае выхода Британии из ЕС без соглашения.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016