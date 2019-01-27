Израиль признал Гуайдо новым главой Венесуэлы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье о признании еврейским государством лидера оппозиции Хуана Гуайдо главой Венесуэлы.

Специальное видеообращение главы правительства на эту тему опубликовала в сети Facebook его канцелярия.

«Сегодня Израиль присоединяется к Соединенным Штатам, Канаде, большинству латиноамериканских и европейских стран. Я объявляю сегодня, что мы признаем новое руководство Венесуэлы», — сказал Нетаньяху.

Напомним, что 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Действующий глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.