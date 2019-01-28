Нацбанк ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на понедельник, 28 января 2019, ослабил официальный курс гривны на 3 копейки - до 27,8173 грн за доллар против 27,7865 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,5615 грн против 31,5127 грн 25 января.