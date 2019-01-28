В Украину едет глава МИД Чехии

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в понедельник посетит Украину с рабочим визитом.

«Сегодня еду в Украину. Хочу лично поощрить наших украинских партнеров в их реформах. Также четко повторяю, что Чешская Республика поддерживает территориальное единство и суверенитет Украины. Я с нетерпением жду встречи с президентом Петром Порошенко и министром Павлом Климкиным», — написал Петршичек в своем Твиттер.