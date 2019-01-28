США подтвердили наличие договоренностей с талибами

Представители США и афганской группировки «Талибан» согласовали проект будущего мирного соглашения. Об этом газете The New York Times сообщил спецпредставитель Госдепа по Афганистану Залмай Халилзад.
«Движение „Талибан“ обязалось, к нашему удовлетворению, сделать все необходимое, чтобы Афганистан никогда не стал платформой для международных террористических групп или отдельных лиц», — сказал он, добавив, что у сторон есть проект принципов соглашения, которое еще необходимо конкретизировать.
Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности сообщил газете, что талибы попросили время для консультаций со своими лидерами. Им необходимо обсудить требование США, касающиеся как прямых переговоров с Кабулом, так и согласия на прекращение огня.
Издание отмечает, что источники в «Талибане» рассказали, что уже более конкретные детали вывода американских войск уже согласованы. Однако американские чиновники опровергали эту информацию.
26 января источники сообщили Reuters, что в Катаре завершились шестидневные переговоры между представителями «Талибана» и властями США. По данным агентства, стороны согласовали вывод иностранных войск из Афганистана через 18 месяцев после подписания соглашения. Собеседники рассказали, что «Талибан» заверил американские власти, что Афганистан перестанет быть базой боевиков группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство».
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