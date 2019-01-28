Украинцы хотят в ЕС, но не сильно хотят в НАТО

Большинство украинцев поддерживает вступление страны в Европейский Союз, в то время как на присоединение к НАТО согласны менее половины, но их количество все же преобладает над противниками, отмечает директор социологической компании Seetarget Алексей Боровский, ссылаясь на результаты проведенного компанией социологического исследования.
«В Украине сейчас сохраняется преимущественное большинство респондентов, которые поддерживают ориентацию в ЕС. Обращает внимание, что количество сторонников вступления Украины в НАТО меньше (чем в ЕС — Ред.)», — сказал Боровский на презентации социологического исследования своей компании на пресс-конференции в понедельник в агентстве «Интерфакс-Украина».
Согласно полученным социологами данным, 57,7% респондентов поддерживают вступление Украины в ЕС, против этого выступают 23,6%. Больше всего поддерживает евроинтеграционный курс страны молодежь — 67,2% и граждане в возрасте от 30 до 39 лет (62,4%).
По словам участвующего в презентации исследования политолога, основателя Форума новых политических лидеров Николая Давидюка агрессия РФ против Украины сыграла в пользу поддержки евроинтеграции украинцами. По его прогнозам, количество граждан, поддерживающих вступление Украины в ЕС, и в дальнейшем будет расти.
Вступление Украины в НАТО готовы поддержать на референдуме, в случае его проведения, 43,1% опрошенных. В то же время 34,6% респондентов не поддерживают вступление страны в Североатлантический альянс, а 9,5% — еще не определились.
В настоящее время более всего поддерживают вступление в НАТО на западе Украины — 65,8% респондентов, и в центре — 53,1%. При этом на востоке страны готовы поддержать вступление Украины в Альянс 23,8% опрошенных, а на юге — 21,8% респондентов.
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