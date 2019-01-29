Нацбанк немного укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 29 января, укрепил официальный курс гривны на 3 копейки - до 27,7901 грн за доллар против 27,8173 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,7307 грн против 31,5615 грн накануне.