Войти
Порошенко подписал закон о смене юрисдикции церковных общин
решение
Порошенко подписал закон о смене юрисдикции церковных общин
Украина не будет регистрировать на выборы наблюдателей от России
официально
Украина не будет регистрировать на выборы наблюдателей от России

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Германия выступила в защиту «Северного потока – 2»

2215
Германия выступила в защиту «Северного потока – 2»

Германия передала в Еврокомиссию юридическое заключение на проект поправок в Газовую директиву ЕС, в котором заявила, что попытка регулировать проект «Северный поток-2» противоречит европейскому и международному законодательству, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на копию документа.

Разработанные Еврокомиссией поправки в Газовую директиву предусматривают возможность распространения норм европейского энергетического законодательства на газопроводы из третьих стран в Европу. В частности, чиновники могут получить право требовать разделения функций поставщика и транзитера или допуска к трубе третьих сторон. В первую очередь поправки ударили бы по проекту газопровода «Северный поток-2» мощностью 55 миллиардов кубометров в год, который предполагается проложить по дну Балтийского моря из России в Германию.

«Мы отклоняем предложенные Еврокомиссией поправки, изложенные в третьей ревизии, которые, если осмыслить до логического конца, направлены на регулирование только одного инфраструктурного проекта, а для других предусматривают варианты исключений», — цитирует газета заключение Германии. ЕК не представила «никаких объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям энергетического союза», говорится в документе.

По мнению ФРГ, в поправках вообще нет никакой необходимости. Действие европейского законодательства в полной мере распространяется на компании и инфраструктуру, к которой на территории Евросоюза подключаются морские газопроводы. Это лишает смысла инициативу распространить на трубопроводы, импортирующие в Европу газ, требования о разделении поставщика и транзитера или «допуске третьих сторон». Степень юридической проработки предложенных изменений вызывает у Германии большие сомнения. Они «неприменимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права», говорится в заключении.

Основания для исключений из новых правил, которые Еврокомиссия уже сделала для ряда существующих газопроводов, немецкие юристы считают «слишком расплывчатыми». Если поправки все же будут приняты до окончания строительства «Северного потока-2», для новой трубы «Газпрома» все равно должно быть сделано исключение. Инвестиционное решение по ее строительству принималось значительно раньше, и финансирование проекта также уже началось, говорится в заключении Германии.

Читайте также: Украина заняла 120-е место в рейтинге восприятия коррупции Transparency International

Как сообщает газета, отдельное беспокойство у Германии вызывает тот факт, что новый проект создает предпосылки для получения Еврокомиссией эксклюзивных полномочий в регулировании внутреннего рынка газа, хотя до сих пор область межправительственных соглашений находилась в компетенции отдельных стран ЕС. Германия повторно требует от юридической службы ЕС письменного заключения на проект, т.к. он вызывает слишком много вопросов и создает «конфликт правоприменения». Ранее представители Еврокомиссии говорили, что не видят смысла в дополнительной экспертизе со стороны юристов ЕС.

Версия для печати
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 29 января 2019
Понедельник, 28 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Одиночество в... Давосе

Давос-2019. Живописные швейцарские виды за окном. И... сплошное безразличие всех. Мы явно вызываем сожаление. Не интерес, не соучастие, не желание дискутировать о будущем, но банальную такую жалость. Всего несколько лет назад нас реально считали самой крутой европейской «точкой роста». Очень многообещающей. Сейчас же нас откровенно стесняются и даже подчёркнуто игнорируют.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

И снова о госбанках

По состоянию на 01.12.2018 на государственные банки приходилось 55% чистых активов банковской системы и приблизительно 63% депозитов населения. Такая статистика ясно показывала, что госбанки по-прежнему могли оказывать определяющее влияние на банковскую систему Украины, и если не открыто надиктовывать условия для негосударственных банков, то, во всяком случае, устанавливать негласные правила игры на рынке.
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

11 причин бросить работу в 2019 году

Спросите себя, каков ваш идеальный день? Какие фотографии на вашем телефоне? То, что вы фотографируете чаще всего, может содержать подсказку. Что делает вас более энергичными? Перечислите все, что вы делали в прошлом месяце, а затем оцените это по тому, насколько вы были счастливы. Все это приводит к подсказкам относительно вашей цели.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016