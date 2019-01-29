Великобритания введет визы для граждан ЕС в случае «жесткого» Brexit

Великобритания установит визовый режим для граждан стран ЕС, планирующих пребывать на территории страны более трех месяцев, если Brexit будет реализован без соглашения, сообщил глава британского МВД издание Саджид Джавид.
«Мы должны применить практический подход и минимизировать нарушения, чтобы гарантировать, что Великобритания остается открытой для бизнеса. Поэтому мы введем ограниченные по времени переходные механизмы и предоставим гражданам ЕС, прибывающим после 29 марта, разрешение на временное пребывание», — приводит слова Джавида издание Financial Times.
По его словам, такие поправки предоставят Великобритании «полный контроль» над границей «впервые за десятилетия».
В случае «жесткого» Brexit граждане государств ЕС, которые будут приезжать в Великобританию после 29 марта, получат разрешение на временное пребывание, если они намерены находиться на территории страны более трех месяцев. Данный статус будет выдаваться на срок до трех лет, однако за него надо будет оплатить пошлину и пройти определенные процедуры.
Британские правительство также продолжает подготовку к возможному выходу из ЕС без сделки. Так, на выходных телеканал Sky News сообщил, что Великобритания начала накапливать на складах на зарубежных военных базах в Гибралтаре на Кипре и Фолклендских островах продукты питания, топливо, запчасти и боеприпасы на случай Brexit без сделки. Также заполнять склады стали и на военных базах в пределах Великобритании. Всего, по данным телеканала, военные потратили на предварительные закупки 23 млн фунтов стерлингов.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016