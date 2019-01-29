РФ обвинила США в попытке свержения власти в Венесуэле

Вашингтон и его ближайшие союзники взяли открытый курс на свержение законных властей в Каракасе. Об этом заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.

«Нас тревожит то, что делают США и их ближайшие союзники в отношении Венесуэлы, грубо нарушая все мыслимые нормы международного права и, по сути дела, взяв открытый курс на свержение законной власти в этой латиноамериканской стране», — сказал министр.

По мнению Лаврова, руководство оппозиции Венесуэлы получает указания из Вашингтона не идти ни на какие уступки властям в Каракасе. «По нашим данным, руководители этого оппозиционного движения, которые объявили о двоевластии, по сути дела, получают указания из Вашингтона не идти ни на какие уступки, пока режим не откажется от власти тем или иным способом», — отметил министр.

Записка помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в которой упоминается о неких солдатах в Колумбии, наводит на многие мысли, учитывая звучащие из Вашингтона заявления об интервенции в Венесуэлу, заявил Лавров.

«Прочитал сообщения, что, судя по всему, вчера, Джон Болтон проводил пресс-конференцию, и, как пишут СМИ, проявил беспечность, оставил открытыми записки, которые стали предметом наблюдения телекамер или фотоаппаратов. В записке содержалась фраза „5000 солдат в Колумбию“. Это наводит на многие мысли, учитывая призывы использовать соседние с Венесуэлой страны для прямой интервенции под предлогом тяжелой гуманитарной ситуации в Венесуэле, которые звучат в открытую в США и в ряде других стран», — сказал он.

Российский министр также заявил, что РФ будет делать все, чтобы поддержать правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Мы вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будем делать все, чтобы поддержать законное правительство президента Мадуро в отстаивании венесуэльской конституции и тех методов урегулирования кризиса, которые находятся в конституционном поле», — подчеркнул он.