За 60% всех кибератак на криптовалюты стояли две группы хакеров

Аналитики компании Chainalysis опубликовали результаты нового исследования, согласно которому две группы хакеров под условными названиями «Альфа» и «Бета» похитили криптовалюту на $1 миллиард. Эти преступники совершили 60% от кибератак за всю историю существования цифровых денег. Обе организации продолжают работать по сей день, уверены эксперты.

Они считают, что «Альфа» — это крупная и жестко контролируемая организация, которая в основном руководствуется нематериальной мотивацией. «Бета» гораздо меньше, она не столь организована и руководствуется получением денег.

Украденные средства каждый раз перемещались примерно 5000 раз прежде чем были выведены в фиат через биржи. Иногда такие деньги выводятся даже через регулируемые торговые площадки, так как AML-системы не могут выявить подозрительные транзакции после стольких переводов.