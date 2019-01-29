Войти
Порошенко назвал сроки подачи Украиной заявки на вступление в ЕС
евроинтеграция
Порошенко назвал сроки подачи Украиной заявки на вступление в ЕС
Украина не будет регистрировать на выборы наблюдателей от России
официально
Украина не будет регистрировать на выборы наблюдателей от России

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

крипта
RSS

За 60% всех кибератак на криптовалюты стояли две группы хакеров

216
За 60% всех кибератак на криптовалюты стояли две группы хакеров

Аналитики компании Chainalysis опубликовали результаты нового исследования, согласно которому две группы хакеров под условными названиями «Альфа» и «Бета» похитили криптовалюту на $1 миллиард. Эти преступники совершили 60% от кибератак за всю историю существования цифровых денег. Обе организации продолжают работать по сей день, уверены эксперты.

Они считают, что «Альфа» — это крупная и жестко контролируемая организация, которая в основном руководствуется нематериальной мотивацией. «Бета» гораздо меньше, она не столь организована и руководствуется получением денег.

Читайте также: УЕФА запустил сайт для подачи заявок на билеты Евро-2020

Украденные средства каждый раз перемещались примерно 5000 раз прежде чем были выведены в фиат через биржи. Иногда такие деньги выводятся даже через регулируемые торговые площадки, так как AML-системы не могут выявить подозрительные транзакции после стольких переводов.

bitcoin, криптовалюта
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 29 января 2019
Понедельник, 28 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Живите на пределе!

В борьбе со всеми моими многочисленными проблемами, в работе над новыми привычками, в процессе написания книг и обучения других я обнаружил кое-что очень полезное для роста, обучения и познания. Я называю это «Правило предела». Вот оно: проводите большую часть времени на пределе возможностей. И это поможет вам значительно вырасти со временем.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Одиночество в... Давосе

Давос-2019. Живописные швейцарские виды за окном. И... сплошное безразличие всех. Мы явно вызываем сожаление. Не интерес, не соучастие, не желание дискутировать о будущем, но банальную такую жалость. Всего несколько лет назад нас реально считали самой крутой европейской «точкой роста». Очень многообещающей. Сейчас же нас откровенно стесняются и даже подчёркнуто игнорируют.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

И снова о госбанках

По состоянию на 01.12.2018 на государственные банки приходилось 55% чистых активов банковской системы и приблизительно 63% депозитов населения. Такая статистика ясно показывала, что госбанки по-прежнему могли оказывать определяющее влияние на банковскую систему Украины, и если не открыто надиктовывать условия для негосударственных банков, то, во всяком случае, устанавливать негласные правила игры на рынке.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016