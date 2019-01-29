Войти
Гройсман поддержал Порошенко на выборах
позиция
Гройсман поддержал Порошенко на выборах
Порошенко назвал сроки подачи Украиной заявки на вступление в ЕС
евроинтеграция
Порошенко назвал сроки подачи Украиной заявки на вступление в ЕС
Украина не будет регистрировать на выборы наблюдателей от России
официально
Украина не будет регистрировать на выборы наблюдателей от России

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

Госбюджет 2018 года сведен с дефицитом в 59,2 млрд

206
Госбюджет 2018 года сведен с дефицитом в 59,2 млрд

Государственный бюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом 59,2 млрд грн при утвержденном в законе о госбюджете уровне 94,1 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба (ГКС) на сайте.

Согласно ее данным, общий фонд госбюджета в 2018 году был сведен с дефицитом 45,1 млрд грн при плане 58 млрд грн.

Госказначейство уточняет, что приватизация в 2018 году принесла стране 268,7 млн грн при утвержденном парламентом в законе о госбюджете плане 18,8 млрд грн, тогда как финансирование по долговым операциям составило 52 млрд грн, в том числе по общему фонду — 43 млрд грн.

В минувшем году заимствования составили 286,4 млрд грн при плане в 308,3 млрд грн, из которых внутренние — 174,2 млрд грн, свидетельствую данные ГКСУ.

Согласно информации Госказначейства, сводный бюджет Украины в 2018 году сведен с дефицитом 67,7 млрд грн, однако профицит общего фонда составил 22,6 млрд грн.

Местные бюджеты закрыли год с дефицитом 8,5 млрд грн, тогда как профицит общего фонда составил 67,7 млрд грн за счет дефицита спецфонда в 76,3 млрд грн.

По данным ГКСУ, доходы госбюджета в 2018 году составили 928,1 млрд грн при утвержденных законом о госбюджете 918 млрд грн, в том числе общий фонд получил 833,6 млрд грн при плане 842,8 млрд грн. При этом налоговые поступления в общий фонд достигли 716,5 млрд грн при ожидаемых 724,7 млрд грн.

В то же время спецфонд перевыполнен по доходам, которые составили 94,5 млрд грн при утвержденных парламентом 75,1 млрд грн.

Читайте также: «Аграрная сверхдержава»: Порошенко назвал стратегические приоритеты украинской экономики

Расходы госбюджета в 2018 году составили 985,8 млрд грн, По общему фонду было израсходовано 884,1 млрд грн при утвержденном парламенте плане 906 млрд грн.

Доходы местных бюджетов в 2018 году достигли 562,4 млрд грн, в том числе по общему фонду — 519,1 млрд грн, расходы, соответственно, 570,6 млрд грн и 451 млрд грн.

бюджет
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 29 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Живите на пределе!

В борьбе со всеми моими многочисленными проблемами, в работе над новыми привычками, в процессе написания книг и обучения других я обнаружил кое-что очень полезное для роста, обучения и познания. Я называю это «Правило предела». Вот оно: проводите большую часть времени на пределе возможностей. И это поможет вам значительно вырасти со временем.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Одиночество в... Давосе

Давос-2019. Живописные швейцарские виды за окном. И... сплошное безразличие всех. Мы явно вызываем сожаление. Не интерес, не соучастие, не желание дискутировать о будущем, но банальную такую жалость. Всего несколько лет назад нас реально считали самой крутой европейской «точкой роста». Очень многообещающей. Сейчас же нас откровенно стесняются и даже подчёркнуто игнорируют.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

И снова о госбанках

По состоянию на 01.12.2018 на государственные банки приходилось 55% чистых активов банковской системы и приблизительно 63% депозитов населения. Такая статистика ясно показывала, что госбанки по-прежнему могли оказывать определяющее влияние на банковскую систему Украины, и если не открыто надиктовывать условия для негосударственных банков, то, во всяком случае, устанавливать негласные правила игры на рынке.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016