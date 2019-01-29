На съезде оппоплатформы Бойко выглядел статистом, - политолог

«Пока на форуме в МВЦ Порошенко заручился поддержкой двух гуру обсценной лексики (VIP-агитаторами за гаранта стали Филатов и Подеревянский), в Конча Заспе на базе „Динамо“ прошел и еще один съезд. Оппоплатформа „За життя“ провела свой, почему -то чрезвычайный съезд», пишет на свой странице в Фейсбук политолог Андрей Золотарев. Он предполагает , что собрать его удалось только с третьей попытки, с чрезвычайными усилиями, оттуда и название.
«Попытались вдогонку форуму в Запорожье явить нечто подобное свое. Впрочем, сравнивают сравнимое», проводит он аналогию с Форумом Оппозиционного блока.
«Но копия ведь всегда слабее оригинала. 700 человек согласитесь не 5000. Да и проводить съезд в информационной тени выдвижения Порошенко не лучший вариант», считает эксперт.
Он предполагает, что эти технологические «мелочи» никого не волновали. Важнее было показать другое. «Солировал Медведчук, а Левочкин и Бойко выглядели статистами. Осталось ощущение легкого дежа-вю. Где -то это уже мы проходили с СДПУ(о) с „Не Так!“. Это о том, что снова „юзают“ киевское Динамо. Бог любит троицу и третья попытка судя по всему выйдет с тем же результатом».
По мнению Золотарева, «динамовская» карта в политических играх не фартовая, могли бы еще и у Королевской спросить.
«И да, как всегда в ударе был Рабинович, то ли тамада то ли зиц-председатель. Ведь и дураку теперь понятно, кто в доме хозяин».
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