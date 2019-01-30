Ученым удалось подсчитать длину суток на Сатурне

Установить продолжительность суток на Сатурне удалось американским ученым. Как сообщила газета The New York Times, они проанализировали небольшие возмущения в кольцах планеты-гиганта, вызванные вращением Сатурна, и пришли к выводу, что продолжительность суток на этой планете равна 10 часам 33 минутам и 38 секундам. Ранее с определением скорости вращения планеты возникали сложности из-за плотного облачного покрова.

Скорость вращения Сатурна оказалась сравнима со скоростью вращения Юпитера, где продолжительность суток составляет 9,8 земных часа, в то время как Венере на совершение полного оборота требуется 243 земных суток.

Информацию о возмущениях в кольцах Сатурна удалось получить с помощью запущенной в 1997 году межпланетной станции Cassini, которая на последнем этапе исследований в апреле 2017 года шесть раз пересекала кольца на высоте от 2600 до 3900 км над облачным покровом планеты, и по силе радиосигнала в момент прохождения ученые получили информацию о плотности колец.

«Кольца Сатурна не только красивы, они позволяют судить и о строении планеты», — привела газета мнение сотрудницы NASA Линды Спилкер, посвятившей изучению Сатурна в общей сложности 10 лет. По ее оценкам, в будущем астрономы на основании более подробных данных о внутреннем строении Сатурна смогут уточнить продолжительность суток на этой планете.

Сатурн — газовый гигант, шестая планета Солнечной системы и вторая по размерам после Юпитера. Она назвала в честь римского бога земледелия. Вокруг планеты обращается 62 известных науке спутника и четыре кольца — три основных и четвертое более тонкое.