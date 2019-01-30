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Логично, что съезд ОпЗаж назвали чрезвычайным, эту компанию трудно было собрать, - Джангиров

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Логично, что съезд ОпЗаж назвали чрезвычайным, эту компанию трудно было собрать, - Джангиров

«Наконец-то, 29 января состоялся трижды анонсированный (ранее — на 10 и 16 января) съезд брэнда „Оппозиционная платформа — За Життя!“ (термин „брэнд“ который обозначает нечто,существующее de facto, в отличие от одноименной партии, все еще не существующей de jure)», пишет на своей странице в Фейсбук политолог Дмитрий Джангиров.

По его мнению, логично, что съезд назвали «чрезвычайным», потому что эту компанию оказалось чрезвычайно сложно собрать.

«Поэтому съезд еще можно назвать триумфальным — только это был триумф Медведчука, собравшему эту компанией под одной крышей. „Крышей“ — в хорошем смысле этого слова: речь идет о крыше спортивной базы „Динамо“ в Конча-Заспе (которая помнит, откуда взялась политическая примета: „Команда молодости нашей...“ не петь — голосов не будет! — напоминание для тех, кто забыл аналогичный случай 20-летней давности)».

Также Джангиров считает, что по ТВ-картинке без звука было бы совершенно непонятно, кого поддерживает этот съезд, ибо Юрий Бойко оказался на нем — и в организационном, и в «сценическом» плане на вторых ролях...

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«Впрочем, это вполне естественное следствие организационных способностей Юрия Бойко, помноженной на обязательность Вадима Рабиновича в исполнении взятых на себя обязательств... В результате чего и возникла необходимость созывать чрезвычайный съезд для поддержки... самовыдвиженца...»

Виктор Медведчук, Дмитрий Джангиров, Оппозиционная платформа — За життя
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