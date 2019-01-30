Нацбанк незначительно укрепил гривну

Национальный банк Украины на среду, 30 января 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 2 копейки - до 27,7721 грн за доллар против 27,7901 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,7213 грн против 31,7307 грн накануне.