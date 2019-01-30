ЕС призвал Великобританию определиться с дальнейшими шагами по Brexit

Евросоюз призвал Великобританию как можно скорее определиться с дальнейшими шагами, которые Лондон намерен предпринять в рамках переговоров о выходе Соединенного Королевства из сообщества (Brexit). Об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс на брифинге в Брюсселе в среду.

«Мы продолжаем призывать британское правительство конкретизировать свои намерения относительно своих дальнейших шагов по Brexit как можно скорее, — заявил он. — Естественно, не может быть сомнений, что все службы Еврокомиссии не покладая рук работают над подготовкой к сценарию отсутствия соглашения, хотя это не наш выбор».

Тиммерманс не уточнил, намерены ли руководители институтов Брюсселя в ближайшее время проводить переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй. Ранее официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер «всегда готов к контактам с Мэй».

Палата общин британского парламента во вторник одобрила поправку к биллю о Brexit, касающуюся вопроса о границе между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Это предложение подразумевает, что вместо предохранительного механизма по сохранению прозрачной границы («бэкстоп»), вызывающего бурные протесты в Великобритании, в соглашении будет упомянута некая «альтернативная договоренность», не допускающая появления жесткой границы на острове Ирландия.

Механизм североирландского «бэкстопа» стал основной причиной, по которой Палата общин с огромной разницей в 230 голосов две недели назад не поддержала проект сделки по Brexit. «Бэкстоп» подразумевает, что Ольстер будет автоматически оставаться членом таможенного союза и единого рынка ЕС, если стороны не смогут договориться по вопросу о прозрачности границы.

Как лейбористы, так и тори-евроскептики боятся того, что данный пункт соглашения сделает Лондон заложником Брюсселя, который сможет бесконечно продлевать «бэкстоп», оттягивая тем самым окончательный выход Великобритании из Евросоюза. Существуют также опасения по поводу того, что упомянутый режим, при котором Ольстер будет теснее связан с ЕС, чем остальные части Великобритании, будет нарушать территориальную целостность страны и приведет к новому всплеску ирландского сепаратизма.