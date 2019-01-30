Apple готова снизить цены на iPhone в некоторых странах

Apple пересмотрит ценовую политику на «айфоны», продающиеся за пределами США. Как сообщил в интервью Reuters генеральный директор компании Тим Кук, стоимость устройств будет снижена в странах, где местные валюты ослабли по отношению к американскому доллару.

По словам Кука, в январе Apple изучила макроэкономическую ситуацию «на некоторых таких рынках» и решила приблизить цены к уровню, какому они были год назад, чтобы простимулировать продажи. О каких регионах идет речь, он не уточнил.

На этой неделе Apple обнародовала финансовый отчет за I-й квартал года, согласно которому выручка от продаж смартфонов — главной составляющей бизнеса компании — упала на 15%, до 52 миллиардов долларов. Особенно сильное падение — на 27% — зарегистрировано в Китае, также плохие результаты показали многие развивающиеся рынки, где местные валюты в прошлом году заметно просели относительно доллара.

На конференц-звонке Кук привел в пример Турцию, где лира за прошедший год подешевела на 33% к доллару. В результате выручка в этой стране за I-й квартал, сказал он, сократилась почти на $700 миллионов.