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Небольшие аэропорты в Украине показали рекордный рост пассажиропотока

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Небольшие аэропорты в Украине показали рекордный рост пассажиропотока

Суммарный пассажиропоток украинских аэропортов в 2018 году увеличился на 24,5% и составил 20,5 миллиона человек, и обеспечен он был не только крупными аэропортами. Об этом сообщает ЦТС.

Суммарный пассажиропоток киевских аэропортов в 2018 году составил 15,42 млн человек.

Аэропорт Борисполь в прошлом году продолжил бить рекорды: в декабре воздушная гавань встретила 12-миллионного пассажира, а по результатам года достигла пассажиропотока в рекордные 12,6 млн человек (по сравнению с 2017 годом - плюс 19,4%). Это даже на 53 тыс. человек больше, чем предусматривалось финпланом предприятия на 2018 год.

Аэропорт Киев им. Сикорского (Жуляны), хотя и имеет куда более скромные показатели пассажиропотока - 2,81 млн пассажиров в год, может похвастаться внушительными темпами роста - плюс 51,9% в 2018 году.

Львовский аэропорт им. Данила Галицкого за год обслужил почти 1,6 млн человек, увеличив пассажиропоток на 47,9%.

Аэропорт Одесса встретил миллионного пассажира в сентябре, за 2018 год его пассажиропоток составил 1,45 млн человек.

Аэропорт Харьков продемонстрировал прирост в 19,4%, обслужив в 2018 году 962,5 тыс. пассажиров.

Небольшие украинские аэропорты демонстрируют самую лучшую динамику роста пассажиропотока. В частности, аэропорт Ривне в 2018 году обслужил 6,4 тыс пассажиров, что на 84% больше, чем годом ранее. Высокий показатель у Черновцов - 51,6% (более 73 тыс. пассажиров за год). Даже практически неработающий аэропорт Ужгород смог обслужить 250 пассажиров чартерных рейсов, что более чем на треть больше, чем в 2017 году.

Единственным аэропортом, продемонстрировавшим в прошлом году негативную динамику, оказался Кривой Рог - воздушная гавань за год не досчиталась трети пассажиров чартеров.

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Также в 2018 году на авиационной карте Украины стало двумя работающими аэропортами больше. Так, в июле были возобновлены полеты в Полтаву, а в декабре - в Николаев. Полтавский аэропорт, который, к тому же, в прошлом году впервые получил статус международного, успел до конца 2018 года обслужить 968 пассажиров, николаевский – 256.

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Среда, 30 января 2019
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