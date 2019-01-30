В Украине уже 26 кандидатов в президенты

Шоумен Владимир Зеленский, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко и народный депутат предыдущих созывов Инна Богословская официально стали кандидатами на пост президента Украины.

Как передает «Интерфакс-Украина», соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в среду.

Зеленский выдвинут в президенты партией «Слуга народа», Смешко и Богословская — самовыдвиженцы.