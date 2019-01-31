Из Tesla уходит финдиректор на фоне убытков в $1 млрд

Глава компании Tesla Илон Маск объявил, что финансовый директор компании Дипак Ахуджа в 2019 году покинет свой пост, сообщает Reuters. По словам Маска, Ахуджа не уйдет сразу, это произойдет через несколько месяцев.

Заявление было сделано на фоне публикации финансового отчета Tesla за 2018 год. Согласно ему, компания получила убыток в $976 млн, однако по сравнению с предыдущим годом он уменьшился более чем в два раза — 2017 год Tesla закончила в минусе на $1,9 млрд.

При этом выручка компании в 2018 году стала рекордной за всю историю существования — $21,4 млрд, в четвертом квартале она составила $7,2 млрд. В течение двух последних кварталов года чистая прибыль Tesla была положительной: за четвертый квартал она составила около $139,4 млн, а за третий — $311,5 млн. По прогнозам Tesla, каждый квартал 2019 года будет для компании прибыльным.

Несмотря на формально улучшившиеся показатели, автопроизводитель столкнулся с несколькими серьезными проблемами. В частности, у него возникали сложности с производством Tesla Model 3, из-за которых компания была вынуждена сократить штат на 7%. Компания также столкнулась с судебным разбирательством из-за твита Маска о планах сделать компанию частной.

При этом, как отмечала газета The Washington Post, при серьезных убытках Tesla в 2018 году потратила $700 тыс. на перелеты Илона Маска на частном самолете, в том числе с личными целями. Представитель Tesla Дэйв Арнольд заявил тогда, что передвижения Маска являются «неотъемлемой частью ведения бизнеса». «К сожалению, пока мы не можем телепортироваться, для него нет другого способа делать свою работу так же эффективно», — сказал он.

Сам Маск называл 2018 год худшим в своей карьере. Гендиректор Tesla охарактеризовал прошедший год как «мучительный», в течение которого он постарел на пять лет. «Были времена, несколько недель, когда я не рассчитывал точно, но я просто спал всего несколько часов, работал, спал несколько часов, снова работал, семь дней в неделю», — пояснил Маск. «Должно быть, работал 120 часов в неделю или что-то такое безумное», — добавил он.

У Tesla, признался Маск, были сложновыполнимые планы относительно производства седанов Model 3. «Невероятно трудно выжить на рынке как автомобильная компания», — посетовал предприниматель. «Мы сражаемся с невероятно конкурентоспособными автомобильными компаниями. Они делают очень хорошие машины», — подчеркнул тогда Маск.