Нацбанк еще немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на четверг, 31 января, укрепил официальный курс гривны на 2 копейки - до 27,7555 грн за доллар против 27,7721 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,7218 грн против 31,7213 грн накануне.