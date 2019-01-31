Новые iPhone оснастят лазерными 3D камерами

В 2020 году Apple планирует оснастить свои смартфоны новой лазерной 3D камерой и это позволит компании значительно продвинуться в области технологий дополненной реальности, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
Сейчас 3D камеры используются Apple для функции распознавания лиц, они способны работать на дистанции от 25 до 50 сантиметров, в них применяется технология точечной проекции. Новые камеры будут оснащены лазерным сканером и позволят снимать на расстоянии до 5 метров. Это лишь одна из новых функций, которые будут встроены в телефоны нового поколения, включая оснащение третьей, более продвинутой, камерой, улучшенные инструменты для захвата изображений и более мощный чип, рассказали источники.
Лазерная 3D камера, пишет Bloomberg, улучшит дополненную реальность на iPhone, обеспечивая более точное восприятие глубины для размещения в кадре виртуальных объектов. Кроме того, новая технология позволит делать фотографии с лучшим восприятием глубины кадра. Apple ведет переговоры с Sony о тестировании датчиков для новой системы, добавил один из собеседников агентства.
Apple намеревалась оснастить новыми 3D камерами топовые смартфоны уже в этом году, но отложила эти планы, уточнили источники.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что на новые смартфоны Apple, которые будут представлены публике осенью 2019 года, будет устанавливаться тройная камера. Такими камерами планируется оснастить только аппараты старшей линейки, остальные модели будут снабжены двойной камерой, уточнили собеседники издания.
Кроме того, к 2020 году Apple планирует отказаться от использования жидкокристаллических дисплеев и полностью перейти на более качественные и дорогие OLED-экраны. Правда, источники издания уточнили, что характеристики новой линейки могут быть изменены, хотя работы находятся на той стадии, когда сделать это будет довольно сложно.
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