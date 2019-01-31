Гриценко и Зеленский имеют шансы победить Тимошенко во втором туре

Если бы президентские выборы проходили в следующее воскресенье, то во втором туре Петр Порошенко проиграл бы фактически всем кандидатам, а Юлия Тимошенко — получила бы шанс победить.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре 2018 года «Социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института.
Социологи предлагали респондентам пары политиков во втором туре и просили поддержать одного из них.
В парах Тимошенко — Порошенко, Тимошенко — Садовый, Тимошенко — Бойко и Тимошенко — Вакарчук — победила бы Тимошенко. Только в паре Тимошенко — Зеленский и Тимошенко — Гриценко оба кандидата имели бы примерно одинаковые шансы на победу.
Действующий президент проигрывает во втором туре всем кандидатам, кроме Бойко. С кандидатом от «Оппозиционной платформы «За жизнь» у Порошенко равные шансы на победу.
Опрос проводился 13-27 декабря 2018 года по всей территории Украины (за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Методом личных интервью в домах респондентов было опрошено 2400 постоянных жителей Украины старше 18 лет, имеющих право голоса. Статистическая погрешность не превышает 2%.
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