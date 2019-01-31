Порошенко утвердил новое положение о Генштабе ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко утвердил положение о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ №23/2019 от 30 января и текст положения опубликованы на официальном сайте главы украинского государства.

Указом признается утратившим действие положение о Генштабе ВСУ, утвержденный президентским указом за 2011 год. Указ вступает в силу со дня его опубликования.