Порошенко подписал закон о прямых закупках Минобороны импортного оружия

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту».

Как сообщается в четверг на сайте главы государства, этот документ позволит Министерству обороны Украины и Генеральному штабу Вооруженных сил Украины закупать за рубежом то, что партнеры по НАТО готовы поставлять Украине.

«Вооруженные силы давно этого ждали, правительство это поддержало, и Верховная Рада сделала решительный шаг», — подчеркнул Порошенко.

Как отмечается, принятие закона расширит возможности государственных заказчиков по оборонному заказу, уменьшит расходы на закупку продукции, а также, работ и услуг оборонного назначения по импорту.

Также введение закона будет способствовать оптимизации закупки по импорту продукции оборонного назначения для собственных нужд государственных заказчиков.

«Закон предоставляет возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс и ускорить процесс закупок по импорту в случае такой необходимости, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги», — сказано в сообщении.

Также совершенствуется правовое регулирование вопросов, связанных с офсетными договорами.

Закон определяет, что государственные заказчики по оборонному заказу являются субъектами внешнеэкономической деятельности и субъектами осуществления международных передач товаров.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот закон (законопроект № 9122) 17 января 2019 года.

Автор законопроекта, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция «Блок Петра Порошенко») тогда отмечал, что в бюджете США на 2019 год предусмотрено $250 млн на украинские программы в сфере обороны и безопасности, которые предусматривают, в том числе, передачу техники, вооружения и боеприпасов для украинской армии.

«Критическим условием реализации этих расходов являются полномочия Министерства обороны получать напрямую такую продукцию, без привлечения посредничества компаний-спецэкспортеров «Укроборнпрома», — сказал он.