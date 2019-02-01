Нацбанк продолжает понемногу укреплять гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 1 февраля 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 1 копейку - до 27,74096 грн за доллар против 27,7555 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,8688 грн против 31,7218 грн накануне.