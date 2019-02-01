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Twitter заявил о попытках повлиять на последние выборы в США из РФ, Ирана и Венесуэлы

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Twitter заявил о попытках повлиять на последние выборы в США из РФ, Ирана и Венесуэлы

Администрация сети микроблогов Twitter утверждает, что зафиксировала попытки повлиять на промежуточные выборы в США в ноябре 2018 года с помощью аккаунтов, связанных с Россией, Ираном и Венесуэлой. Об этом говорится в заявлении соцсети, опубликованном в четверг.

В Twitter отметили, что проанализировали активность в соцсети в период выборов и пришли к выводу, что в ней имели место попытки убедить американцев не голосовать. Данные попытки предпринимались по большей части теми, кто находятся в США. «Мы приняли меры в отношении почти 6 тыс. твитов, которые мы расценили как попытки противодействовать голосованию, многие из них были отправлены из США», — отмечается в заявлении.

Как подчеркивается в документе, в отличие от событий 2016 года, когда в США прошли президентские выборы, было выявлено «значительно меньше попыток манипулировать в соцсети» со стороны лиц, находящихся в других странах. В Twitter также отметили, что имели место «ограниченные операции, которые могут быть связаны с источниками в Иране, Венесуэле и России». Большая часть аккаунтов, с помощью которых данные операции осуществлялись, были заблокированы перед промежуточными выборами в США.

В Twitter также сообщили, что в последние месяцы 2018 года выявили дополнительно 418 аккаунтов, схожих с теми, которые ранее якобы применяла российская организация «Агентство интернет-исследований». Представители соцсети констатируют, что не уверены относительно того, связаны ли указанные аккаунты с данной организацией или нет.

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Американские СМИ и законодатели неоднократно выступали с утверждениями о том, что Россия якобы размещала в социальных сетях политическую рекламу, чтобы посеять раздор в американском обществе и повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году. Представители Facebook, Twitter и компании Google выступали в связи с этим на слушаниях в Конгрессе США. В Кремле все это время утверждали, что не имеют никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсетях и не знают, кто стоит за такими заказами.

Twitter, вмешательство в выборы
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