С начала предвыборной кампании полиция уже зарегистрировала 400 нарушений

Полиция Украины получила 400 заявлений о нарушениях в ходе предвыборной кампании, заведено девять уголовных дел, сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.
«В полицию поступило 400 заявлений и сообщений о нарушениях проведения предвыборной агитации», — приводит слова Фацевича в пятницу пресс-служба Нацполиции на своем сайте.
По его словам, по выявленным фактам составлен 91 протокол, в основном нарушения касались размещения печатной продукции, в частности — наружной рекламы.
«Кроме того, следственные органы проводят досудебное расследование по девяти уголовным производствам, касающимся предвыборной агитации и избирательного процесса. В частности, полицейские выявили факты попытки подкупа. Подчеркиваю, что полиция будет оперативно реагировать на все факты нарушения избирательного процесса, оперативно предоставлять квалифицированную оценку выявленным нарушениям», — подчеркнул он.
Ранее МВД сообщило, что в день голосования обеспечивать правопорядок будут около 60 тысяч правоохранителей (по двое полицейских на один участок). На усиленный режим службы полиция перейдет в марте.
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