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В сети появился официальный рендер Samsung Galaxy S10+

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В распоряжении сайта 91mobiles оказался официальный пресс-рендер флагманского смартфона Galaxy S10, предназначенный для СМИ. Речь идет об «увеличенной» модели Plus, которая будет показана позднее в этом месяце на конференции Unpacked.

Рисунок, полученный от «надежного источника», не противоречит более ранним утечкам. На изображении можно увидеть ультратонкие рамки вокруг дисплея, овальную дыру для двойной селфи-камеры в верхнем правом углу, а также три основные камеры со вспышкой. На экране блокировки установлена дата — 8 марта, именно в этот день «десятка» поступит в продажу, как и предсказывали ранее.

Сканера отпечатков пальцев ни на лицевой, ни на задней панели нет: очень вероятно, что у Galaxy S10 Plus датчик будет встроен под дисплей. В качестве селфи-камер будут использованы широкоугольный объектив и обычная «фронталка» (как у Google Pixel 3 XL), в роли основных выступят обычный, суперширокоуголка, зум-объектив.

На левой грани разместятся переключатель громкости и специальная клавиша для вызова смарт-помощника Bixby, на правой — кнопка включения, на нижнем торце — порт USB Type-C и 3,5-мм аудиовход для наушников.

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Ожидается, что 20 февраля Samsung покажет три разновидности Galaxy S10: «обычную» с 6,1-дюймовым экраном, Plus — от 6,4 до 6,7 дюйма, а также «облегченную» Lite с дисплеем на 5,8 дюйма. Презентация пройдет одновременно в двух городах: Сан-Франциско и Лондоне. Предзаказы откроются в тот же день, а в продажу аппараты поступят к 8 марта.

Samsung
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