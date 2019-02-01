Меркель намерена удалить свою страницу в Facebook

Канцлер Германии Ангела Меркель решила удалить личную страничку в Facebook. Об этом она заявила в видеообращении, распространенном в пятницу.

Она объяснила свое решение тем, что до недавнего времени вела аккаунт в качестве председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Уйдя с этой должности в конце прошлого года, необходимости в личной страничке политик больше не видит.

«Вы знаете, что я больше не являюсь главой ХДС. Поэтому я удалю свою страничку в Facebook », - сказала Меркель. Тем, кто хочет следить за ее политической жизнью через соцсети и дальше, она рекомендовала подписаться на аккаунт федерального правительства Германии.

На личную страничку Меркель в Facebook подписаны более 2,5 млн пользователей.