Треть британских компаний могут покинуть страну из-за Brexit

Почти треть британских компаний могут перенести свою деятельность за границу из-за последствий выхода Великобритании из Европейского союза. Об этом свидетельствуют результаты исследования британского «Института директоров», сообщает ВВС.

Согласно результатам, 16% компаний уже имеют планы переноса деятельности из Британии, еще 13% активно рассматривают такой вариант.

Исследование показало, что, хотя более крупные компании уже перенесли свою деятельность, вероятность того, что небольшие компании будут активно рассматривать эту перспективу, почти в два раза выше.

«Для таких фирм, которые, как правило, имеют более ограниченные ресурсы, размышления о столь дорогостоящих действиях ясно показывают, в каком опасном положении они находятся», — сказал директор института Эдвин Морган.

Исполнительный директор французской бизнес-сети Paris Europlace Арно де Брессон заявил, что примерно 260 предприятий, которые в основном работают из Великобритании, «находятся на этапе подтверждения и внедрения», прежде чем перенести некоторые операции во Францию.

Бельгийское правительственное агентство Hub.Brussels, работающее над привлечением иностранных компаний в город, сообщило, что число британских компаний, которые расширили или перенесли свою деятельность в Брюссель, удвоилось после референдума 2016 года.

Агентство утверждает, что в течение 31 месяца после голосования за Brexit от 95 до 100 компаний создали новое юридическое лицо в Брюсселе.

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