ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов на выборах президента 31 марта.
Как передает «Интерфакс-Украина», на заседании в пятницу ЦИК приняла решение о регистрации кандидатами в президенты самовыдвиженца, лидера Патриотической партии Украины Николая Габера, и внефракционного народного депутата Юрия Деревянко, выдвинутого партией «Воля».
Таким образом, на сегодняшний день ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года. Это рекордное количество зарегистрировавшихся кандидатов в президенты Украины.
Также в настоящее время подали документы для регистрации кандидатами в президенты еще 5 человек.
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