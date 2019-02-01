Порошенко задекларировал еще 20 миллионов

Президент Украины Петр Порошенко 1 февраля задекларировал полученные дивиденды и проценты на общую сумму в 19 млн 675 тыс. 955 грн.
Соответствующее сообщение о существенном изменении в имущественном состоянии опубликовано главой государства в Едином государственном реестре деклараций.
Петр Порошенко получил дивиденды от ПАО «ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кепитал» («Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд «Прайм Эссетс Капитал», который управляет активами ПетраПорошенко) в размере 18 млн 550 тыс 829 грн.
Также он задекларировал 1 млн 125 тыс. 126 грн процентов, полученных им в «Международном инвестиционном банке» («МИБ»), акционером которого он является.
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