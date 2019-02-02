Венесуэла передумала отправлять за границу 20 тонн золота

Венесуэльские власти отложили отправку 20 т золота за границу из-за того, что судьба почти 1600 золотых слитков стала предметом пристального внимания как в самой республике, так и за рубежом. Об этом сообщает источник Bloomberg, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства не знает, куда должны были отправить золото и не проинформирован обо всех подробностях готовившейся сделки, но по его словам, слитки были взвешены и приготовлены для отправки. Однако, их решили не вывозить из хранилища Центробанка, добавил источник.

Стоимость 20 т венесуэльского золота Bloomberg оценивает в $850 млн. Агентство подчеркивает, что это золото стало ключевым элементом «ожесточенной борьбы» за контроль над финансами республики между действующим президентом страны Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, провозгласившим себя исполняющим обязанности главы государства.

Ранее стало известно, что ЦБ Венесуэлы планирует отправить 15 т золота в Объединенные Арабские Эмираты для обмена на евро, в общей сложности в феврале власти страны намерены продать 29 т золота. По данным Reuters, 26 января Каракас также отправил за границу 3 т золота.

Также национальная ассамблея (однопалатный парламент Венесуэлы, в основном состоит из оппонентов Мадуро) заподозрила венесуэльские власти в попытке вывезти в Россию 20 т золота.

США призывали Россию и другие страны не совершать сделок с Мадуро по золоту и нефти, а помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон задавался вопросом, «крадет ли Мадуро ресурсы, чтобы заплатить за российское вмешательство?».

В середине января сообщалось, что Банк Англии отказался выдать Мадуро хранившиеся там золотые слитки на $1,2 млрд. По данным Bloomberg, руководство банка приняло такое решение после бесед с Болтоном и госсекретарем США Майком Помпео.