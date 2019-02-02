Кипр ужесточает правила выдачи «золотых паспортов»

Парламент Кипра проголосовал за законопроект, ужесточающий выдачу так называемых «золотых паспортов» инвесторам, сообщает газета Cyprus Times. Так называют паспорта и виды на жительство, выдающиеся в обмен на инвестиции в экономику страны.

За закон проголосовали 29 депутатов, против — 17. Он вступит в силу с 31 января 2020 года, до этого времени власти Кипра должны выработать правила предоставления кипрского гражданства. Голосованию предшествовали длительные дискуссии, во время которых противники законопроекта указывали, что он будет препятствовать инвестициям.

По их словам, существуют сектора экономики Кипра, которые требуют дополнительных вложений, такие как сельское хозяйство и научные исследования, однако власти ограничиваются лишь постройкой элитного жилья в стране, например, башен в городе Лимассоле. Сторонники закона указывали, что он призван «защитить целостность Кипра».

В Евросоюзе три страны — Болгария, Кипр и Мальта — выдают иностранцам «золотые паспорта». Для получения такого документа на Мальте необходимо внести в национальный инвестфонд €650 тыс. и еще €150 тыс. в экономику, при этом необходимо приобрести или арендовать недвижимость. Болгарский «золотой паспорт» обойдется в €1 млн инвестиций, кипрский — от €2 млн, также нужно купить недвижимость.

В январе Еврокомиссия подготовила доклад, в котором указала на риски предоставления «золотых паспортов», которые могут способствовать отмыванию денег, коррупции и уклонению от налогов. В Еврокомиссии также указывали о рисках для безопасности Евросоюза, ведь благодаря таким программам туда могут попасть организованные преступные группировки. В докладе подчеркивалось, что Кипр, Мальта и Болгария не предоставляют полной информации о личностях инвесторов, которым выдается гражданство.