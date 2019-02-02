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В Донецкой области боевику ДНР дали 9,5 лет тюрьмы

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Славянский городской суд (Донецкая обл.) приговорил к 9,5 годам лишения свободы уроженца г.Горловка за участие в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Боевик террористической организации „ДНР“, уроженец г.Горловка Донецкой области приговорен к 9,5 годам лишения свободы», — говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

Решение о признании виновным по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) и ч.1 ст.263 (ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины принял Славянский городской суд Донецкой области.

В информации отмечается, что в марте 2015 года мужчина добровольно поступил на военную службу в НВФ т.н. «ДНР» и был зачислен на должность водителя-механика 1 роты 1 мотострелкового батальона 3 бригады 1 армейского корпуса.

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«Находясь в составе бандформирования, с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВС Украины в районе н.п. Зайцево Бахмутского района Донецкой области, где 9 марта 2018 года был задержан с автоматом Калашникова АК-74, снаряженным патронами к нему», — рассказали в штабе ООС.

ДНР
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