Нацбанк продолжает укреплять курс гривны

Национальный банк Украины на понедельник, 4 февраля, укрепил официальный курс гривны на 17 копеек - до 27,5707 грн за доллар против 27,74096 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,6264 грн против 31,8688 грн 1 февраля.