Польша намерена признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Варшава намерена признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы, на которого будет возложена задача проведения свободных выборов, говорится в сообщении МИД Польши.

Во внешнеполитическом ведомстве Польши сообщили о телефонном разговоре между министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем и министром иностранных дел Чили Роберто Ампуэро Эспинозой.

«Глава чилийской дипломатии подчеркнул, что венесуэльцы имеют право сами решать свое будущее. Он одновременно выразил уверенность в том, что Николас Мадуро не является подходящим человеком для организации выборов или проведения переговоров с оппозицией», — говорится в сообщении.

Эспиноза также отметил, что в условиях нынешней ситуации в Венесуэле «латиноамериканские государства выступают за признание лидера оппозиции и председателя парламента Хуана Гуаидо в качестве временного президента, ожидая, что он гарантирует проведение свободных и демократических выборов в Венесуэле».

Чапутович в свою очередь заявил, что разделяет представленную оценку ситуации в Венесуэле. Глава польской дипломатии сообщил своему собеседнику, что «в связи с отсутствием назначения досрочных президентских выборов Николасом Мадуро Польша намерена, наряду с другими странами ЕС, признать Хуана Гуаидо, председателя демократически избранного Национального собрания, в качестве временного президента Венесуэлы, на которого будет возложена задача организации свободных, честных и демократических выборов».

Спикер парламента Венесуэлы Гуайдо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуайдо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США».