Страны Европы начали признавать Гуайдо законным президентом Венесуэлы

Швеция рассматривает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо как легитимного временного президента республики. Об этом в понедельник в интервью Шведскому радио заявила глава МИД королевства Маргот Валльстрём.

«В этой ситуации мы поддерживаем и рассматриваем Гуайдо как законного временного президента, — сказала она. — Страна находится в плохом состоянии, там нехватка еды и лекарств, экономика в условиях свободного падения, гиперинфляция и огромные проблемы. И теперь массовые демонстрации».

«Мы также сходимся на том, что мы не приняли результаты выборов. Мы не считаем, что именно свободные и честные выборы привели Мадуро к власти, и мы считаем, что теперь у венесуэльцев должны быть новые свободные и честные выборы», — сказала она.

Также власти Испании заявили о признании Хуана Гуайдо временным президентом южноамериканской страны. Об этом заявил в понедельник председатель правительства пиренейского королевства Педро Санчес.

«Правительство Испании объявляет, что официально признает Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы», — отметил премьер.

Кроме того, Великобритания признала лидера венесуэльской оппозиции президентом республики. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в Twitter глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант.

«Николас Мадуро не объявил о проведении президентских выборов в течение восьмидневного периода, который был нами установлен. Поэтому Соединенное Королевство вместе со своими европейскими союзниками теперь признает Хуана Гуайдо временным президентом до момента, когда станет возможно провести заслуживающие доверия выборы. Будем надеяться, что это позволит нам приблизить момент окончания гуманитарного кризиса в Венесуэле», — написал Хант.

Напомним, что 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других государств.