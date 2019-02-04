Россия намерена потратить на Крым еще около 5 млрд. долларов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил об утверждении «государственной программы развития Крыма и Севастополя».
«Я утвердил государственную программу по развитию Республики Крым и города Севастополя, подписал соответствующее постановление правительства», — цитируют его российские СМИ.
По его словам, «документ охватывает весь комплекс задач, который нужно решить для развития полуострова». Медведев уточнил, что «деньги в бюджете на эти цели заложены: на 2019 и ближайшие три года в общей сложности почти 310 млрд рублей (4,73 млрд. долл. — Ред.), причем практически половину этой суммы мы направляем уже в этом году».
«Нужно добиться конкретных результатов: речь идет и о создании инфраструктуры, автомобильных дорог, обеспечении региона водой, электроэнергией, создании социальной инфраструктуры», — перечислил председатель правительства РФ.
Напомним, что Крым был аннексирован РФ в 2014 году.
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