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За время протестов в Венесуэле задержали почти 1000 человек

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За время протестов в Венесуэле задержали почти 1000 человек

Около 970 участников акций протеста задержаны в Венесуэле с 21 января. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции исполнительный директор неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро.

«С 21 по 31 января произошло 966 новых задержаний, задержаний за протесты, — сказал Ромеро в ходе выступления, которое транслировалось в приложении „Перископ“. — Под стражей остаются ровно 700 человек». В Венесуэле во второй половине января шли массовые антиправительственные манифестации, сопровождавшиеся столкновениями. Согласно данным Управления комиссара ООН по правам человека, во время протестов с 22 января погибли не менее 40 человек.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

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Многие европейские страны предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Венесуэла
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Понедельник, 4 февраля 2019
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

В чем на самом деле проблема Венесуэлы

Нигде не встречал столько манипуляций как вокруг ситуации в Венесуэле. При этом люди, что манипулируют ею, особо не пытаются глубоко вникнуть в суть проблемы и с помощью поверхностной оценки с легкостью делают диагноз. Почему это неправильно? Представьте, вы приходите к врачу с кашлем. А он вам сразу диагноз: бронхит. Никаких анализов, обследования. Неважно, что кашель это так же симптом более опасных болезней, как туберкулёз. А зачем парится, если бронхит диагностировать проще? Вот примерно так выглядит диагностика проблемы в Венесуэле.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

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