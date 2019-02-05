Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на вторник, 5 февраль 2019, укрепил официальный курс гривны еще на 15 копеек - до 27,4237 грн за доллар против 27,5707 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,3864 грн против 31,6264 грн накануне.