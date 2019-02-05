Tesla покупает производителя батарей Maxwell

Tesla Inc. достигла соглашения о покупке калифорнийского производителя аккумуляторов для электромобилей Maxwell Technologies, сообщает УНИАН.
Компания Илона Маска выкупит все выпущенные акции Maxwell, стоимость которых Tesla оценила в $4,75 каждую, что на 55% превышает их цену по итогам пятничных торгов на бирже. Таким образом, общая сумма сделки составит $218 млн. Стороны планируют закрыть ее во втором квартале этого года.
Maxwell Technologies расположена в Сан-Диего. Компания специализируется на производстве аккумуляторов, суперконденсаторов и прочих продуктов, связанных с хранением и подачей электроэнергии. Она уже сотрудничает с такими автомобильными производителями, как Geely/Volvo, General Motors, Lamborghini и Peugeot Citroen Groupe.
Приобретение этой компании позволит Tesla снизить издержки на производство аккумуляторов для своих электромобилей. Кроме того, у Maxwell есть патент на технологию сухих электродов для батарей, которая способна увеличить их энергоемкость в ближайшей перспективе с 250 Втч/кг до 500 Втч/кг.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016