В сеть выложили видео с Samsung Galaxy S10

Популярный видеоблогер Маркес Браунли опубликовал в своем YouTube-канале ролик, где во всех подробностях показал точные копии еще не анонсированных флагманских смартфонов Samsung 2019-го года — Galaxy S10 и Galaxy S10+.

Объекты на видео внешне в точности повторяют будущие смартфоны Samsung. Такие «болванки» используют, чтобы заранее разработать аксессуары — в первую очередь, чехлы — для новинок. В прошлом Браунли выпускал аналогичное видео с «болванками» iPhone до их официального анонса.

По словам Браунли, у основной модели, S10, будет 6,1-дюймовый сверхчеткий AMOLED-экран и батарея на 3500 мАч, у S10+ — 6,4-дюймовый экран (как у Galaxy Note9) и, возможно, батарея на 4000 мАч. Наконец, младшая модель, «болванку» которой блогеру достать не удалось, будет компактнее и обойдется 5,8-дюймовым дисплеем. Главным отличием от предшественников станут встроенные в экран фронтальные камеры (у S10+ — с двумя объективами) и трехкамерные тыловые фотомодули у двух старших моделей.

Видеоблогер отмечает, что внешне новинки мало отличаются от предшественников: то же сочетание металла и стекла в конструкции, аналогичные обводы корпуса, никуда не делась и дополнительная кнопка для вызова голосового ассистента Bixby. Правда, углы закруглены слабее, в результате чего новый S10 похож на уменьшенную копию Note9.

Кроме того, на задних панелях устройств нет сканеров отпечатков — они, вероятнее всего, будут встроены под экранное стекло. Зато новинки сохранили 3,5-мм аудиоразъем.

Напомним, анонс трех моделей семейства Galaxy S10 — предположительно, Galaxy S10E (или Lite), Galaxy S10 и Galaxy S10+ — состоится 20 февраля. Предположительно, кроме Galaxy S10 будет представлена еще одна модель, со складывающимся пополам экраном. Назвать её могут Galaxy F (от слова foldable — «складной»).