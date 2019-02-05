На Медведчука завели дело за госизмену и сепаратизм

Генпрокуратура открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизме Виктора Медведчука. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Дело возбуждено по обращению народного депутата от «Народного фронта» Андрея Тетерука.
«Глава пророссийской организации „Украинский выбор — право народа“ и глава политсовета партии „Оппозиционная платформа — За життя“ Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в г. Киеве, заявив о необходимости образования так называемого „автономного региона Донбасс“ с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины», — написала Сарган.
Она добавила, что «план» Медведчука предусматривает создание на Донбассе автономного региона в составе Украины, а договоренности должны проходить в «четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва».
В ГПУ подчеркнули, что Конституция определяет Украину как унитарное государство, а Россия, поддерживая боевиков на Донбассе, проводит агрессивные действия. Учитывая это, призывы к «автономному региону» могут способствовать подрывной деятельности РФ.
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