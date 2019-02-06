Британское правительство тайно обсуждает перенос Brexit

Члены британского правительства обсудили возможность отсрочки Brexit на восемь недель. Об этом без указания источников информации сообщает газета The Telegraph. Встречу представители Кабмина, по ее данным, провели «тайно». Премьер Тереза Мэй ранее заявляла, что говорить о переносе Brexit контрпродуктивно.

Министры, как указывает издание, хотят, чтобы ЕС согласовал двухмесячный «льготный период» для Великобритании после 29 марта. Именно в этот день должен начаться выход страны из Евросоюза. В случае если предложенная Мэй сделка по Brexit будет одобрена парламентом, для принятия необходимых законов потребуется дополнительное время, считают в британском правительстве.

По данным The Telegraph, при согласовании переходного периода Великобритания останется в ЕС на тех же условиях, что и сейчас. Отсрочка Brexit на восемь недель будет означать, что старт этого процесса перенесут на 24 мая.