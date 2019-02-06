Нацбанк еще больше укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 6 февраля, укрепил официальный курс гривны на 21 копейку - до 27,2159 грн за доллар против 27,4237 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,0887 грн против 31,3864 грн накануне.